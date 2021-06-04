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04.06.2021 15:06
Рубрика: Власть

В Ульяновской области будет создана углеродно-нейтральная территория

Текст: Олег Дмитриев (Ульяновск)
На площадке ПМЭФ-2021 Ульяновская область и АО "РОСНАНО" подписали соглашение о комплексе практических действий по реализации на территории области пилотных проектов по сокращению выбросов парниковых газов (Carbon Free Zone). Подписи под документом поставили врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских и председатель правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

В рамках соглашения будет реализован пилотный проект по созданию углеродно-свободной зоны (УСЗ) на территории индустриального парка "Заволжье". На этой территории проведут комплекс мероприятий по внедрению и применению технологий, направленных на снижение выбросов парниковых газов от промышленного производства. Также в углеродно-свободной зоне будут внедряться технологии "зеленой" утилизации ТБО, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), электротранспорт и технологии энергоэффективности.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
В Ульяновской области компания Mars инвестирует 1,6 миллиарда рублей

- "Зеленая" экономика - тот уникальный случай, когда принимаемые нами решения определяются не столько экономической выгодой, сколько стратегической необходимостью повышения конкурентоспособности на глобальном рынке технологий и инноваций. Сегодня в отрасли возобновляемых источников энергии на территории Ульяновской области работают свыше десяти компаний, которые в кооперации поставляют компоненты, сырье, оказывают услуги по проектированию, строительству, подготовке кадров. Кроме того, все крупные иностранные инвесторы, открывшие в регионе свои промышленные предприятия, являются мировыми лидерами по внедрению "зеленых" технологий и активно реализуют "зеленую" политику на своих заводах в Ульяновске, - отметил Алексей Русских.

Напомним, уже сейчас Ульяновская область занимает одно из лидирующих позиций в сфере развития ВИЭ. Фонд развития ветроэнергетики, созданный РОСНАНО и компанией "Фортум", реализовал в области первый проект - Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Также в регионе локализовано производство композитных лопастей для турбин ВЭУ, не имеющее аналогов в России. Партнерами проекта выступили Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Ульяновский наноцентр ULNANOTECH и Корпорация развития региона. Объем инвестиций составил более двух миллиардов рублей, создано более 400 рабочих мест.

Кроме того, РОСНАНО активно сотрудничает с Ульяновской областью в сфере образования. При поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, Группа РОСНАНО) Ульяновский государственный технический университет совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана реализуют программы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров в области ветроэнергетики, специалистов по технологиям производства компонентов ВЭУ и управлению проектами в ветроэнергетике. Сегодня на кафедре обучается 40 студентов. Этот год для кафедры особенный - состоится первый выпуск: 11 студентов заканчивают обучение на программе бакалавриата.

- РОСНАНО и Ульяновскую область связывают давние партнерские отношения. Именно здесь стартовал наш первый проект по ветроэнергетике, который фактически превратил область во флагмана в сфере ВИЭ. Сегодня мы делаем другой важный шаг в этом направлении - создаем пилотную углеродно-нейтральную территорию. Фактически здесь, в этом регионе, мы будем отрабатывать технологии, которые потом будут тиражироваться по всей стране для снижения углеродного следа. В конечном итоге все это приведет к улучшению качества жизни граждан нашей страны и снижению издержек российских экспортеров, - заявил председатель правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.

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