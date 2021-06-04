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04.06.2021 15:03
Рубрика: Власть

В Ульяновской области компания Mars инвестирует 1,6 миллиарда рублей

Текст: Олег Дмитриев (Ульяновск)
В Ульяновской области компания Mars инвестирует 1,6 млрд рублей в расширение производственных и научно-исследовательских мощностей. В 2021-2022 годах.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума 4 июня подписали врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, президент Mars в России Валерий Щапов и генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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В рамках инвестиционного проекта Mars Petcare намерена направить 700 миллионов рублей на строительство второй очереди научно-исследовательского центра изучения питания домашних животных в поселке Мирный Ульяновской области.

- Компания Mars ежегодно направляет средства на новые проекты модернизации производства, расширения ассортимента продукции, внедрения "зелёных" технологий. На её предприятиях, расположенных в регионе, трудятся более 600 жителей. Сотрудники получают здесь достойную заработную плату, для них созданы комфортные условия труда. Сформирована серьёзная база по сотрудничеству с регионом. И мы намерены не останавливаться на этом. Рассчитываем, что сегодняшнее соглашение даст новый виток в построении взаимовыгодных отношений Ульяновской области с крупной международной компанией, - отметил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Напомним, единственный в России научно-исследовательский центр изучения питания домашних животных компании Mars работает в Ульяновской области с 2018 года. Сегодня в нём проживает 270 кошек, которые помогают совершенствовать вкусовые качества кормов. Благодаря инвестициям во вторую очередь проекта в центре появится блок для собак, включающий в себя комнаты содержания и вспомогательные помещения, предназначенные для груминга, тренировок, ветеринарного осмотра и физиотерапевтических процедур - водный комплекс с беговой дорожкой для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и реабилитации пожилых питомцев, а также специальные игровые площадки и бассейны для собак.

В подразделении для собак также планируется реализовывать научные программы и развивать инновации в сфере изучения вкусовой привлекательности кормов и особенностей вкусового восприятия собак. Открытие второй очереди центра запланировано на 2022 год.

- Ульяновская область является стратегическим регионом для Mars в России, здесь расположено кондитерское производство, научно-исследовательский центр изучения питания домашних животных и наша фабрика по производству кормов, обеспечивающая спрос Поволжья и Центра России - здесь проживает 50% кошек и 42% собак - в качественных полнорационных кормах. С 2007 года мы инвестировали в наши производства в регионе более 10 миллиардов рублей, а также открыли уникальный научный центр. Нас с Ульяновской областью связывает уже второе десятилетие сотрудничества, с первого дня мы видим прогрессивный настрой властей региона и продолжаем инвестировать в реализуемые здесь проекты, - отметил президент компании Mars в России Валерий Щапов.

Еще 900 миллионов рублей компания инвестирует в увеличение производственной мощности фабрики по производству кормов для домашних животных. Планируется установить новые упаковочные машины, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Благодаря реализации инвестиционных проектов производственная мощность фабрики увеличится на 15%.

- Mars - один из первых резидентов индустриального парка "Заволжье", одной из самых успешных сегодня промышленных площадок в стране. Мы ценим, что наше партнёрство продолжается. Компания является и ответственным налогоплательщиком региона. ООО "Марс" в бюджеты всех уровней ежегодно уплачивает более миллиарда рублей налоговых платежей, - рассказал генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область: объединяя бизнес и инновации

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