В Ульяновской области построят активный энергетический комплекс в сфере ВИЭ

Соглашение о намерениях по реализации проекта подписано на площадке Петербургского международного экономического форума 4 июня.

Подписи под документом поставили врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин, председатель совета директоров группы компаний "Вершина" Павел Шевченко и заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк России" Анатолий Попов.

Инвестор - ГК "Вершина" - при поддержке Сбербанка намерен спроектировать и ввести в эксплуатацию на территории индустриального парка "Заволжье" активный энергетический комплекс для консолидированных групп предприятий-резидентов парка. Объект будет включать в себя ветропарк для обеспечения корпоративных программ резидентов парка по переходу на возобновляемую энергетику и снижению углеродного следа. Общий объем инвестиций в проект составит не менее миллиарда рублей.

- Предприятия, разместившие производства в парке "Заволжье", представляют крупные международные компании. Они активно реализуют программы по защите окружающей среды, снижению потребления воды и электроэнергии, раздельному сбору отходов, использованию зелёной энергии на своих заводах в Ульяновске. Необходимость современного энергокомплекса давно назрела. Объект будет востребован бизнесом и послужит улучшению экологической составляющей региона, - отметил Алексей Русских.

Ульяновск станет пилотной территорией для реализации проекта, в дальнейшем планируется масштабировать его по всей стране.

- Распределённая генерация с использованием комбинированных источников становится устойчивым трендом в условиях роста тарифов за электроэнергию и необходимости снижения углеродного следа. Это возможность компаниям сэкономить и улучшить свой ESG рейтинг, - сказал председатель совета директоров ГК "Вершина" Павел Шевченко.

Напомним, в составленном агентством RAEX ESG-рейтинге социальных, экологических рисков и качества госуправления за 2020 год Ульяновская область заняла 17-е место среди 83 российских регионов страны, а по качеству государственного управления - пятое место по стране.

На протяжении нескольких лет в регионе приоритет отдается развитию новых источников возобновляемой энергии и повышению экологичности производств. С 2015 года область располагает собственным полноценным промышленным кластером возобновляемой энергетики. Усилиями региональных институтов развития в новую для всей страны индустрию привлечено более десяти компаний, которые в кооперации поставляют компоненты, сырье, оказывают услуги по строительству, проектированию, подготовке кадров. За последние пять лет счет прямых капиталовложений насчитывает десятки миллиардов рублей.

- Создание на территории Ульяновской области нового современного предприятия - это важный этап развития региона. Тем более, что это вклад так называемую "зелёную" экономику, за которой - будущее всего мира. Уверен, что это сотрудничество принесёт свои плоды уже в ближайшее время не только для экономики региона, но и всей России", - заявил Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Также в рамках встречи на полях ПМЭФ 2021 Сбер и правительство Ульяновской области заключили соглашение о сотрудничестве в части преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. Документ подписали врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон во внедрении и развитии в Ульяновской области новых цифровых технологий в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Это в том числе позволит внедрить передовые цифровые медицинские технологии для повышения эффективности деятельности медицинских организаций. Кроме того, сотрудничество будет вестись в сфере развития образования, пассажирского транспорта, повышения уровня общественной безопасности, реализации программ инфраструктурного развития, развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Справка "РГ"

Группа компаний "Вершина" специализируется на разработке, проектировании, строительстве и управлении проектами в области возобновляемой энергетики в России и за рубежом. Компания "Вершина Девелопмент" (входит в ГК "Вершина") в составе консорциума успешно реализовала проекты по строительству СЭС в Астраханской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия.

В 2021 году ПАО Сбербанк и Группа компаний "Вершина" договорились о создании совместного предприятия "Сбер Энерго". Компании объединят широкую клиентскую базу и финансовые возможности ПАО "Сбербанк", возможности компаний, входящих в экосистему Сбербанка и компетенции "Вершины" в строительстве источников энергии, включая возобновляемые. Совместное предприятие ориентировано на предоставление ESG сервисов компаниям, выбирающим путь устойчивого развития, стремящимся к снижению своего углеродного следа, предоставление услуг в области девелопмента и строительства распределенной генерации разного масштаба с максимальной концентрацией на возобновляемой энергетике.