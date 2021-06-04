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04.06.2021 09:30
Рубрика: Происшествия

"Ангарский маньяк" получил третий приговор за убийства женщин

Текст: Дмитрий Машуков

Городской суд Ангарска Иркутской области вынес очередной приговор серийному убийце Михаилу Попкову. Его признали виновным в умышленном убийстве двух человек, сообщает сегодня прокуратура региона.

Фото: Управление Следственного комитета по Иркутской области
Суд начал рассматривать новое дело в отношении "ангарского маньяка"

Ранее в отношении так называемого "ангарского маньяка" суд уже оглашал вердикты. Было установлено, что Попков совершал злодеяния с 1992 по 2010 годы. Убийцу задержали в 2012 году. Удалось доказать причастность бывшего сотрудника правоохранительных органов к 81 убийству и трем покушениям. В 2015-го маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. В 2018 году Попков получил второй пожизненный срок.

В 2020 году маньяк сознался еще в двух убийствах. Его этапировали в Приангарье из Мордовии, где он отбывал срок, проинформировали в главке Следственного комитета по Иркутской области.

На нынешнем судебном процессе установлено, что в июле 1995-го в Ангарске Попков посадил в автомобиль незнакомую 18-летнюю девушку и с ее согласия отвез на берег Ангары. Во время пикника маньяк нанес юной горожанке смертельные травмы и скинул тело в реку. Подобным образом убийца расправился с еще одной жертвой, а затем бросил труп в коллектор.

Суд приговорил серийного преступника к девяти годам и восьми месяцам колонии. Окончательное наказание - пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Справка

Психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что причиной преступлений была гомицидомания Попкова - непреодолимая склонность к совершению убийств. Эта патология не считается симптомом психического расстройства.

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