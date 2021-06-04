"Где-то грустит участковый". Полиция сняла трогательное видео о мошенниках

Пресс-служба главка МВД по Красноярскому краю опубликовала на своих страницах в социальных сетях видеоролик о полицейском, который с грустным выражением лица бродит по лесу.

Авторы ролика пояснили свой замысел: "Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый".

Таким оригинальным способом полиция региона напомнила жителям Красноярского края и всей России о необходимости быть бдительными, в частности, общаясь по телефону с незнакомцами, и в очередной раз предупредила: не переводите деньги посторонним людям.

Душевное видео, сопровождающееся композицией группы "Любэ" "Отчего так в России березы шумят", уже набрало, например, в сети "ВКонтакте", сотни просмотров.