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04.06.2021 22:51
Рубрика: Экономика

Кузбасс и СУЭК договорились об инвестициях в энергетические проекты

Текст: Анастасия Камзолова
Соглашение о реализации инвестиционной программы модернизации и экологического развития теплоэнергетических мощностей заключено в Кузбассе. Своими подписями этот стратегически важный для региональной экономики документ скрепили губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и Степан Солженицын, генеральный директор "Сибирской угольной энергетической компании" (АО СУЭК).

Как сообщили в компании СУЭК, реализация инвестиционной программы позволит решить целый ряд задач, прежде всего, по экологической модернизации предприятий региона. Напомним, об этом в своем Послании Федеральному Собранию говорил и президент Владимир Путин. Выполнение условий заключенного соглашения поможет в достижении этой цели.

"В рамках Соглашения компания намерена взять на себя обязанность обеспечить финансирование инвестиционной программы и соблюдать все требования экологических стандартов, а администрация Кемеровской области - оказать поддержку реализации проекта на федеральном и региональном уровнях, способствовать предоставлению целевых налоговых льгот и иных мер государственной поддержки для интенсификации инвестиционного процесса", - сообщили в СУЭК.

Стороны уверены, что внедрение экологически чистых форм производства даст мощный импульс дальнейшему экономическому развитию всей Кемеровской области. В частности, соглашением предусмотрено проведение модернизации ГРЭС АО "Кузбассэнерго" и системы теплоснабжения города Кемерово и Беловского городского округа. Сегодня на долю этой ГРЭС приходится около трети всей вырабатываемой в области электроэнергии. Через высоковольтные линии электроэнергия поступает в Кемерово, Новокузнецк, Белово и другие города, а также в соседние регионы.

Согласно заявленным планам, за счет крупных инвестиций предполагается модернизировать 1165 МВт электрических мощностей, протянуть и полностью заменить 81 км тепловых сетей, включая крупные магистральные теплосети. В рамках проекта будут закрыты 13 морально и физически устаревших угольных котельных. В проведении этих масштабных работ будут задействованы порядка 1300 строителей. Это означает, что все эти люди будут обеспечены работой и стабильным заработком. Кроме того, ожидается, что одним из результатов модернизации станций и теплосетей станет создание около 130 новых рабочих мест.

Но самое главное - инвестиционная программа поможет улучшить экологическую обстановку в регионе, включая крупнейшие городские агломерации (Кемерово, Новокузнецк, Беловский городской округ), в которых особенно актуален вопрос охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки.

"СУЭК, наряду с решением масштабных производственных задач в Кузбассе, уделяет повышенное внимание значимым общественным программам и проектам, направленным на повышение качества жизни кузбассовцев и экологической обстановки в регионе", - отметил Сергей Цивилев, комментируя подписание документа.

"Модернизация энергетических предприятий в обязательном порядке подразумевает обновление инфраструктуры и снижение нагрузки на окружающую среду, что напрямую влияет на уровень жизни и повышение инвестиционной привлекательности региона, создает новые центры экономического роста в Кузбассе", - сказал генеральный директор АО СУЭК Степан Солженицын.

Добавим, что СУЭК, основным акционером которой является Андрей Мельниченко, - это одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт и один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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