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04.06.2021 16:10
Рубрика: Власть

Томская область продлила сотрудничество с "Газпромом" и "СИБУРом"

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Томская область продлила сроки действия соглашений о сотрудничестве с двумя крупными российскими компаниями - ПАО "Газпром" и ПАО "СИБУР Холдинг". Соответствующие соглашения губернатор региона Сергей Жвачкин подписал с руководителями компаний на площадке Петербургского международного экономического форума.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали "дорожную карту" о расширении использования томской продукции и технологий для предприятий холдинга до 2023 года. Они договорились в течение полутора месяцев сформировать дополнительный перечень продукции, которую томские предприятия могут производить, а "Газпром" - использовать на своих технологических объектах. После анализа перечня запланированы пробные выпуски необходимого оборудования, его тестирование, сертификация, участие в конкурентных закупках и т.д.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Томская область и "Газпром нефть" договорились о развитии сотрудничества

Срок действия предыдущего соглашения сторон истек в прошлом году. По данным пресс-службы администрации Томской области, в рамках такого двустороннего сотрудничества компании региона поставили "Газпрому" оборудование и оказали услуги более чем на 20 миллиардов рублей. Сегодня 11 томских предприятий выпускают для газовиков более 70 наименований продукции.

- Томская область стала научно-техническим центром газовой отрасли России, и наши производственники и ученые готовы идти дальше. Например, "Микран" готов приступить к созданию системы "Смотр" для компании "Газпром космические системы". Томские университеты предлагают газовикам подготовку специалистов с учетом трендов технологического развития компании, - заявил на церемонии подписания соглашения Сергей Жвачкин.

Соглашение, которое томский губернатор в тот же день подписал с председателем правления "СИБУР Холдинга" Дмитрием Коновым, продлевает срок уже действовавшего документа до 2025 года. Оно предполагает дальнейшие поставки высокотехнологичной импортозамещающей продукции томских промышленных и научных центров.

- Руководители крупнейшей нефтехимической компании страны на собственных производствах убедились в надежности и эффективности томской высокотехнологичной продукции. Сегодня мы договорились с "СИБУРом" продолжить эту работу: томским заводам, инновационным компаниям, университетам и академическим институтам есть, что предложить нефтехимикам, - сказал Сергей Жвачкин.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве между администрацией Томской области и ПАО "СИБУР Холдинг" в 2021-2024 годах предполагает реализацию в Томске целого ряда проектов программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". В их числе "Школа баскетбола СИБУР", экстремальный забег "Стальной характер", образовательный проект "Научные смены" и другие.

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