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04.06.2021 09:06
Рубрика: Происшествия

В Красноярске начата проверка отравления детей в пришкольном лагере

Текст: Дмитрий Машуков

Прокуратура Красноярского края инициировала проверку информации о массовом отравлении детей в лагере средней школы № 24 столицы региона, сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

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По предварительным сведениям, во вторник родители шести отдыхавших в лагере ребят обратились в медучреждение. Дети жаловались на "неудовлетворительное состояние здоровья", рассказали в прокуратуре. У них взяты анализы, однако информации о необходимости госпитализации пока нет.

Проверяющим предстоит дать оценку организации питания и соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в пришкольном лагере.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Отравления в детских лагерях

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