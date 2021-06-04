В Красноярске начата проверка отравления детей в пришкольном лагере

Прокуратура Красноярского края инициировала проверку информации о массовом отравлении детей в лагере средней школы № 24 столицы региона, сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

По предварительным сведениям, во вторник родители шести отдыхавших в лагере ребят обратились в медучреждение. Дети жаловались на "неудовлетворительное состояние здоровья", рассказали в прокуратуре. У них взяты анализы, однако информации о необходимости госпитализации пока нет.

Проверяющим предстоит дать оценку организации питания и соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в пришкольном лагере.