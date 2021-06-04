В Красноярском крае имаму дали срок за содействие терроризму

Имаму мечети в городе Лесосибирске вынесли приговор за содействие террористической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Красноярскому краю.

По данным силовиков, имам в ходе занятий по изучению мусульманских традиций и арабского языка склонял жителей Красноярского края к распространению материалов экстремистского характера и совершению преступлений террористической направленности.

Первый Восточный окружной военный суд назначил мужчине наказание: шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.