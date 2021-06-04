В Новосибирской области в селе Верх-Тула возводят современное медучреждение

В селе Верх-Тула Новосибирского района к концу 2021 года возведут врачебную амбулаторию с дневным стационаром и станцией скорой медицинской помощи.

В пресс-службе областного правительства сообщили, работы на объекте ведутся в рамках госпрограммы по развитию регионального здравоохранения и под контролем правительства Новосибирской области. Темпы - высокие. Это отметили министр строительства региона Иван Шмидт и министр здравоохранения Константин Хальзов, посетившие строительную площадку.

- Это отличный пример комплексного подхода к освоению территории. Строительство социальных объектов, безусловно, стимулирует и развитие жилищного строительства на данной площадке. Мы планируем, что ввод новой школы и врачебной амбулатории состоится к концу 2021 года. Амбулатория в Верх-Туле - объект долгожданный для жителей села, - сказал Иван Шмидт.

В свою очередь, Константин Хальзов подчеркнул, что амбулатория в селе Верх-Тула - первый объект, строительство которого началось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области.

- Это будет полноценное медучреждение со всем необходимым, полностью соответствующее современным требованиям. Где будут принимать и терапевты, и педиатры, и узкие специалисты, - отметил министр.

Проект, по которому возводится врачебная амбулатория в селе Верх-Тула, для региона новый. Он предполагает строительство корпуса поликлиники общей площадью около семи тысяч квадратных метров, здания станции скорой медицинской помощи с крытой стоянкой и газовой котельной. В поликлинике по проекту будут обустроены дневной стационар, взрослое и детское отделения, женская консультация, отделение лучевой диагностики, физиотерапевтическое и эндоскопическое отделения.

С вводом современного медучреждения в эксплуатацию на данной территории будет создан полноценный социальный кластер. Ранее здесь ввели в строй детский сад на 240 воспитанников, теперь на прилегающих площадках возводят новую школу проектной мощностью 1 100 мест и амбулаторию, рассчитанную на 250 посещений в смену (180 посещений для взрослого отделения и 70 - для детского).