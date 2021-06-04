В Новосибирской области возведут больше школ по модели ГЧП

Конкурсная комиссия Министерства просвещения РФ поддержала заявку Новосибирской области на строительство школ по новой программе государственно-частного партнерства (ГЧП). Предполагается, что по концессии будет возведено шесть образовательных учреждений, и, таким образом, закрыта потребность в местах. Об этом шла речь на встрече губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Мероприятие состоялось в преддверии сессии "Большая перемена: инвестируем в будущее", которая прошла на XXIV Петербургском международном экономическом форуме и была посвящена развитию сферы образования в России. Министр отметил, что участники встречи детально обсудили реализацию нацпроекта "Образование".

- Новосибирская область находится в "зеленой зоне": нацпроект реализуется в срок. Регион развивается очень динамично, мы будем поддерживать область и использовать ее опыт в других субъектах РФ, - добавил Сергей Кравцов.

Реализация нового проекта - строительство школ с использованием ГЧП - находится под контролем регионального правительства. В проекте примет участие госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Общая проектная мощность шести школ составит более 5775 мест. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Как пояснил Андрей Травников, встреча с министром - это сверка часов по исполнению задач, которые стоят перед системой образования Новосибирской области, в первую очередь, в части реализации нацпроекта "Образование".

- Это и подготовка педагогических кадров, и повышение качества обучения, и устранение дефицита мест в школах. Мы используем все возможности, принимаем участие во всех программах для того, чтобы строить школы, - сказал глава региона. - Также мы стали участниками первого этапа нового проекта, и, тем самым, увеличим строительство школ по концессионной ГЧП-модели. Заявили шесть школ - и все шесть объектов прошли предварительный отбор. Со стороны Министерства просвещения России получена поддержка. Запускается конкурс на второй и третий этапы программы, на 2022-2024 годы, мы будем готовить материалы на эти этапы.

Андрей Травников отметил, что в 2019-2020 годах на рабочей группе Госсовета России по направлению "Образование и наука", которую он возглавлял, неоднократно обсуждали вопросы создания дополнительных мест для школьников. Несмотря на ежегодное увеличение числа школ-новостроек, проблема нехватки мест в средних образовательных учреждениях по-прежнему остается острой

Так, у Новосибирской области есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тысяч мест до конца 2024 года.

За три года в регионе введено в эксплуатацию 16 школ проектной мощностью 12 418 мест, дополнительно за счет перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ создано 3 521 место. Но темпы строительства и реконструкции не успевают за потребностями в школьных местах.

Всего в текущем учебном году в школах области обучается свыше 345167 человек. К 2025 году ожидается 10-процентное увеличение численности детей школьного возраста - до 376 тысяч человек.

Справка

В 2021 году в России стартовала новая масштабная программа строительства школ. До 2024 года при поддержке ВЭБ.РФ будет создано не менее 1300 современных школ на один миллион мест.