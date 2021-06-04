В Новосибирской области возведут больше школ по модели ГЧП

Новости

Мурашко анонсировал исследования вакцин от COVID на детях старше 12 лет 13:59
Четвертый в мире мобильный браузер обвинили в передаче данных пользователей 13:48
Песков ответил на вопрос, возглавит ли Путин список "Единой России" 13:45
Россиянам вернули почти миллиард рублей по программе детского кешбэка 13:43
В Воронежской области объявлен траур после гибели детей 13:38
Срочник Шамсутдинов прибыл в колонию в Тюмени для отбытия наказания 13:36
В Подмосковье для школьников открыли "Лагерь настоящих героев" 13:36
В "ЕР" ожидают, что по итогам выборов фракция в ГД обновится наполовину 13:30
Россия передала 400 кг гуманитарной помощи жителям поселка Бадара 13:26
Песков заявил об отсутствии продвижения по саммиту "нормандской четверки" 13:24
Новак рассказал о планах заменить природный газ водородом 13:20
В Киргизии разбился военный вертолет 13:16
Названы российские регионы с лучшим инвестклиматом 13:13
Москва не исключила хакерские атаки на госресурсы в преддверии выборов 13:12
На Кубани предупредили о подъеме уровня рек из-за обильных ливней 13:09
2 тысячи обязательных строительных норм планируется упразднить 13:07
Рогозин обсудит с главой НАСА ситуацию на МКС 13:05
Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 13:05
Кудрин оценил решение отказаться от доллара в ФНБ 13:04
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана 13:03
Для Арктики разработают цифровой госплан 13:00
Российская теннисистка задержана во Франции по подозрению в договорном матче 12:55
Путин расстроился итогом матча Россия-Канада на ЧМ по хоккею 12:54
В спортроты ЦСКА призвали 188 молодых атлетов 12:53
Полиция задержала мошенников, обманувших 96-летнего ветерана в Москве 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 13:53
Рубрика: Власть

В Новосибирской области возведут больше школ по модели ГЧП

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Конкурсная комиссия Министерства просвещения РФ поддержала заявку Новосибирской области на строительство школ по новой программе государственно-частного партнерства (ГЧП). Предполагается, что по концессии будет возведено шесть образовательных учреждений, и, таким образом, закрыта потребность в местах. Об этом шла речь на встрече губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Мероприятие состоялось в преддверии сессии "Большая перемена: инвестируем в будущее", которая прошла на XXIV Петербургском международном экономическом форуме и была посвящена развитию сферы образования в России. Министр отметил, что участники встречи детально обсудили реализацию нацпроекта "Образование".

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
В Новосибирской области в селе Верх-Тула возводят современное медучреждение

- Новосибирская область находится в "зеленой зоне": нацпроект реализуется в срок. Регион развивается очень динамично, мы будем поддерживать область и использовать ее опыт в других субъектах РФ, - добавил Сергей Кравцов.

Реализация нового проекта - строительство школ с использованием ГЧП - находится под контролем регионального правительства. В проекте примет участие госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Общая проектная мощность шести школ составит более 5775 мест. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Как пояснил Андрей Травников, встреча с министром - это сверка часов по исполнению задач, которые стоят перед системой образования Новосибирской области, в первую очередь, в части реализации нацпроекта "Образование".

- Это и подготовка педагогических кадров, и повышение качества обучения, и устранение дефицита мест в школах. Мы используем все возможности, принимаем участие во всех программах для того, чтобы строить школы, - сказал глава региона. - Также мы стали участниками первого этапа нового проекта, и, тем самым, увеличим строительство школ по концессионной ГЧП-модели. Заявили шесть школ - и все шесть объектов прошли предварительный отбор. Со стороны Министерства просвещения России получена поддержка. Запускается конкурс на второй и третий этапы программы, на 2022-2024 годы, мы будем готовить материалы на эти этапы.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Многодетные семьи Новосибирской области получили "семейный капитал"

Андрей Травников отметил, что в 2019-2020 годах на рабочей группе Госсовета России по направлению "Образование и наука", которую он возглавлял, неоднократно обсуждали вопросы создания дополнительных мест для школьников. Несмотря на ежегодное увеличение числа школ-новостроек, проблема нехватки мест в средних образовательных учреждениях по-прежнему остается острой

Так, у Новосибирской области есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тысяч мест до конца 2024 года.

За три года в регионе введено в эксплуатацию 16 школ проектной мощностью 12 418 мест, дополнительно за счет перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ создано 3 521 место. Но темпы строительства и реконструкции не успевают за потребностями в школьных местах.

Всего в текущем учебном году в школах области обучается свыше 345167 человек. К 2025 году ожидается 10-процентное увеличение численности детей школьного возраста - до 376 тысяч человек.

Справка

В 2021 году в России стартовала новая масштабная программа строительства школ. До 2024 года при поддержке ВЭБ.РФ будет создано не менее 1300 современных школ на один миллион мест.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Минтруд заверил, что россиян не будут лишать пособий
Песков заявил об аншлаге на ПМЭФ
Пушков оценил отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe
Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии