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04.06.2021 11:38
Рубрика: Общество

В тувинском селе ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву

Текст: Дмитрий Машуков

О введении карантина в селе Бижиктиг-Хая (Барун-Хемчикский район) сообщил на своей странице в Instagram временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва Владислав Ховалыг.

В Дагестане произошла вспышка сибирской язвы

По его словам, эта вынужденная мера необходима для предотвращения распространения сибирской язвы. Дело в том, что у одного из местных жителей подозревают это опасное заболевание.

Врачи оказывают необходимую помощь 29-летнему пациенту. У него зафиксирована кожная форма болезни, менее агрессивная, нежели легочная или желудочно-кишечная.

Медработники следят за состоянием людей, которые контактировали с зараженным, пишет Ховалыг.

В селе межведомственная комиссия выясняет источник недуга, проводятся мероприятия для ликвидации очага сибирской язвы. В ближайшее время эксперты дадут заключение относительно сложившейся ситуации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва Сибирская язва в России

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