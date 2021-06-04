В тувинском селе ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву

О введении карантина в селе Бижиктиг-Хая (Барун-Хемчикский район) сообщил на своей странице в Instagram временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва Владислав Ховалыг.

По его словам, эта вынужденная мера необходима для предотвращения распространения сибирской язвы. Дело в том, что у одного из местных жителей подозревают это опасное заболевание.

Врачи оказывают необходимую помощь 29-летнему пациенту. У него зафиксирована кожная форма болезни, менее агрессивная, нежели легочная или желудочно-кишечная.

Медработники следят за состоянием людей, которые контактировали с зараженным, пишет Ховалыг.

В селе межведомственная комиссия выясняет источник недуга, проводятся мероприятия для ликвидации очага сибирской язвы. В ближайшее время эксперты дадут заключение относительно сложившейся ситуации.