Видео: Иркутские пожарные спасли отравившуюся угарным газом собаку

Бойцы пожарно-спасательной части в городе Нижнеудинске во время тушения огня вынесли из частного дома собаку, которая не подавала признаков жизни. Как сообщило МЧС по Иркутской области на своей странице в Instagram, животное отравилось угарным газом.

Людей в загоревшемся доме не было. Пожарные обнаружили в одной из задымленных комнат небольшую собаку. Они вынесли бездыханного питомца во двор, облили водой и начали реанимационные мероприятия.

После применения сжатого воздуха из баллона легкие пса раскрылись, а непрямой массаж окончательно привел зверя в чувство - он начал дышать самостоятельно. Позже питомца передали его владелице.

В МЧС отметили, что спасателям помогал ветеринар, живущий по соседству с загоревшимся домом.