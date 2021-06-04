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04.06.2021 16:27
Рубрика: Общество

Ингушетия будет сотрудничать с РАН и военной академией

Текст: Алена Ларина (Магас)
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Республика Ингушетия подписала соглашения о сотрудничестве с Российской академией наук в сфере реализации национальных проектов и повышения эффективности работы органов власти, а также с Петербургской военной академией о подготовке кадров по инженерным специальностям.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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Так, в рамках первого документа, как пояснил президент РАН, академик Александр Сергеев, планируются научные исследования по проблемам социально-экономического развития региона. Стороны определят точки взаимодействия между научными и инновационными организациями.

- Для РАН это возможность вовлечь регион в орбиту научно-технического трека, способствовать реализации его потенциала как в части развития образовательных программ, так и инновационной экономики в целом, - отметил Александр Сергеев.

При поддержке РАН в Ингушетии планируют добиться максимальной интеграции науки и образования, популяризировать достижения науки и техники, развивать научно-техническое творчество молодежи. В республике будут проводиться различные совместные форумы, семинары и выставки. По словам главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, одна из целей - вывести на новый уровень образование в республике.

- Преобразования коснутся академической сферы, научной деятельности, начального, общего, среднего и среднего специального образования, - сказал он.

В частности, в Ингушском государственном университете планируется расширить перечень технических, сельскохозяйственных и цифровых специальностей. Такие специалисты в регионе востребованы.

Не случайно наряду с соглашением о сотрудничестве с РАН власти Ингушетии заключила аналогичный договор с Петербургской военной академией, где для республики будут готовить специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации. Как рассказал начальник академии генерал-лейтенант Сергей Костарев, речь идет об обучении по программам "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи", "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения".

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