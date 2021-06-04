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04.06.2021 13:20

Ингушетия реализует проекты с сетью "Магнит" и ПАО "Сбербанк"

Текст: Алена Ларина (Магас)
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге принято решение об открытии в республике около 40 магазинов сети "Магнит" и дальнейшей цифровизации жилищно-коммунального хозяйства в рамках проекта "Умный город".
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Соглашения об этом глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал с президентом, генеральным директором розничной сети "Магнит" Яном Дюннингом и председателем правления Сбербанка России Германом Грефом.

До сих пор магазины "Магнит" работали в Ингушетии лишь в трех городах Магасе, Назрани и Сунже. Теперь они откроются в Карабулаке и Малгобеке, а также торговом центре в сельском поселении Троицкое и во многих других селах.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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В этом году в Ингушетии появятся 14 новых магазинов сети "Магнит", а всего в ближайшие три года планируется открыть 40. Кроме того, рассматривается возможность строительства в регионе супермаркета и гипермаркета этой сети. Компания уже трудоустроила около 40 жителей региона, еще планируется создать более 300 новых рабочих мест.

В Ингушетия также совместно с ПАО "Сбербанк" будут внедрять новые технологии в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в том числе в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Столица республики уже не первый год развивается в рамках концепции "Умный город", здесь есть "умные" остановки, мусорные контейнеры, терминалы для обратной связи с органами власти, другие ноу-хау. Совместное сотрудничество республики с банком предусматривает и реализацию программ по оказанию поддержки малому и среднему предпринимательству и другие.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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