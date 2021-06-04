АО "Ростерминалуголь" и ПАО "Северсталь" в рамках ПМЭФ-2021 подписали договор о поставках металлоконструкций

Город Санкт-Петербург, 3 июня 2021 года. В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума между АО "Ростерминалуголь" и ПАО "Северсталь" состоялась церемония подписания договора поставки ветро-пылезащитных экранов и конструкций металлических стоек каркаса для угольного склада высокотехнологичного специализированного терминала АО "Ростерминалуголь".

"В соответствии вызовами современной реальности, экологическая ориентированность - важнейшая составляющая деятельности предприятий угольной отрасли. Крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал АО "Ростерминалуголь" в рамках этого совместного масштабного проекта, старт которому мы совместно с нашими партнерами ПАО "Северсталь" дали сегодня здесь, на полях ПМЭФ, станет первым стивидорным предприятием в Балтийском регионе, реализующим такой значительный проект. На текущий момент перегрузочный комплекс оснащен уникальными современными технологиями, обеспечивающими экологическую безопасность и эффективную защиту окружающей среды за счет применения наилучших доступных технологий. Возведение ветро-пылезащитного ограждения - один из этапов комплексной долгосрочной программы повышения экологической безопасности предприятия, инвестиции в реализацию которой в 2021 году превысят 1 млрд рублей. Благодаря нашему сотрудничеству мы обеспечиваем абсолютное следование нормам и требованиям соответствующих международных стандартов по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую", - отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.

Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев, поблагодарив коллег за оказанное доверие и подчеркнул: "Компания "Северсталь" стремится к лидерству в области устойчивого развития. Для нас это означает заботу об экологии и благополучии регионов присутствия не только нашей компании, но и наших клиентов и партнеров. Комплексные поставки ветро-пылезащитных экранов - это новое для нас направление, и мы видим в нем большие перспективы, т.к. и государство, и бизнес все больше уделяют внимание экологической безопасности портовой инфраструктуры и прилегающих к ней территорий. Сотрудничество с компанией УГМК - важный этап в развитии этого направления в "Северстали".

АО "Ростерминалуголь", отметившее 25-летие, входит в число лидеров портовой отрасли по применению цифровых и автоматизированных технологий. Для обеспечения эффективности проектов по поддержке экологической безопасности среди наилучших доступных технологий, применяемых в ходе реализации проектов компании, используются крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления и аспирации, а также современные системы пылеподавления, ветрозащиты, очистки ливневых стоков. Ведется постоянный экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды. Компания работает с соблюдением жестких экологических норм, что подтверждено международными сертификатами ISO. Следовать этим нормам без постоянной модернизации высокотехнологичного оборудования терминала невозможно.

По итогам 2020 года грузооборот терминала составил 26,5 млн тонн угля - рост на 8,2% к предыдущему году. Это стало рекордным показателем перевалки угля для предприятия и всей стивидорной отрасли страны.

Сегодня на долю терминала приходится 14% морского экспорта угля России и около 60% грузооборота угольных портов Балтийского бассейна. Огромный вклад в рост грузооборота специализированного угольного терминала вносят коллектив и руководство железнодорожной станции Лужская и Октябрьской железной дороги, подразделения которой обеспечили четкий сбалансированный график маршрутов в адрес АО "Ростерминалуголь" и оптимальную схему подвода вагонов на разгрузку. Более 70% груза доставляется в порт длинносоставными поездами.

Справочная информация

АО "Ростерминалуголь" (поселок Усть-Луга, Ленинградская область) − крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот АО "Ростерминалуголь" в 2020 году вырос на 8,2% и составил 26,5 млн тонн угля.

АО "Ростерминалуголь" оснащено лучшим современным оборудованием, обеспечивающим закрытую перевалку угля, в том числе вагоноопрокидывателями и вагоноразмораживателями, стакерами/реклаймерами, конвейерными линиями и пересыпными станциями, трансбордерами и судопогрузочными машинами.

Терминал сертифицирован в соответствии с требованиями по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду международного стандарта ISO 14001:2015. Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, системами аспирации и пылеподавления, системами орошения и снегогенерации, очистными сооружениями. В настоящее время реализуется проект дальнейшей модернизации терминала.

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Пресс-релиз предоставлен АО "Ростерминалуголь".