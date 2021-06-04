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04.06.2021 16:55
Рубрика: Власть

Истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС США над Баренцевым морем

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолет патрульной авиации ВВС США. Полет выполнялся по всем международным правилам использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не было.

Фото: Нина Падалко/РИА Новости
Российский истребитель не дал приблизиться к границе норвежскому самолету

Как сообщает пресс-служба Северного флота, именно его самолет и поднимался в небо, цель, которая приближалась к госгранице, зафиксировали средства контроля воздушного пространства. На перехват вылетел МиГ-31 из состава дежурных по ПВО.

Экипаж идентифицировал объект, как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon Военно-воздушных сил США. Истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолет над акваторией Баренцева моря.

Как только Р-8А Poseidon развернулся от российской границы, военные летчики Северного флота благополучно вернулись на базу.

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