КС разрешил обжаловать решения о банкротстве спустя год и более

Конституционный суд разрешил кредиторам обжаловать вступившее в силу решение суда, даже если им стало известно о нем слишком поздно. В деле Сергея Глазова был применен принцип юридического равенства: если Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) позволяет лицам, ранее не привлеченным к участию в деле, подачу кассационной жалобы по истечению предельного срока, такой же подход должен гарантировать и Гражданский процессуальный кодекс (ГПК).

Некий житель Хабаровского края обанкротился, но Глазов как его кредитор узнал об этом слишком поздно - спустя более года после вынесения решения суда. Оказалось, что другой кредитор уже выиграл процесс о банкротстве, а пропущенный срок подачи кассационной жалобы восстановлению не подлежит, поскольку в соответствии со статьей 112 ГПК исключительные обстоятельства, которые мог бы принять во внимание суд, должны были иметь место "в период не позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу". С жалобой на нарушение своего права на судебную защиту Глазов обратился в КС.

Конституционный суд счел, что нормы закона не противоречат основному закону страны. Решение основано на ранее обнародованных правовых позициях суда и в первую очередь на принципе, что правосудие должно обеспечить возможность эффективного восстановления нарушенных прав граждан, а "отсутствие возможности пересмотреть нарушающий (затрагивающий) права третьих лиц судебный акт не согласуется с универсальным правилом скорейшего восстановления в правах посредством правосудия".

В 2007 году КС уже рассматривал дело о пропуске срока на подачу кассационной жалобы, после чего соответствующие изменения были внесены в АПК РФ. Для лиц, которые не участвовали в арбитражном процессе, срок может быть восстановлен со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и законных интересов. Однако если дело рассматривает не арбитраж, а суд общей юрисдикции, он руководствуется положениями ГПК. То есть на сегодняшний день АПК обеспечивает более высокий уровень гарантий судебной защиты, что недопустимо, поскольку не согласуется с принципом равенства перед законом и судом.

- Соблюдение конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить такие ограничения в правах лиц, принадлежащих к одной категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания, - напомнил КС целый ряд своих решений.

Фактически решение КС означает, что нормы статьи 112 ГПК России суды больше могут не рассматривать как пресекательные: "По своему конституционно-правовому смыслу они не препятствуют удовлетворению ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы в случае, когда подавший соответствующее ходатайство конкурсный кредитор узнал об обжалуемом судебном постановлении по истечении одного года с момента его вступления в силу". Дело Сергея Глазова подлежит пересмотру.