КС РФ разъяснил порядок наказания за нарушение миграционных законов

Конституционный суд напомнил иностранным гражданам о необходимости соблюдать миграционное законодательство России. За нарушения в этой сфере компетентные органы вправе наложить запрет на въезд, и это не противоречит Конституции РФ.

Гражданин Узбекистана Отабек Поянов в 2016 - 2017 годах находился в Пермском крае в течение почти 10 месяцев, хотя разрешенный срок безвизового пребывания составляет всего 90 дней. В 2018 году он снова приехал в Россию, в этот раз вел себя совершенно законопослушно, однако ГУ МВД РФ по Пермскому краю запретило ему въезд в страну сроком на пять лет, исчислив этот срок с момента выезда с нарушениями, то есть до 4 октября 2022 года. Поянов посчитал, что наказание во внесудебном порядке противоречит целому ряду положений основного закона России, в том числе статье 49, которая гарантирует что вина гражданина должна быть установлена вступившим в законную силу приговором суда. А произвольное решение о запрете на въезд фактически приравнивает его к административному правонарушению, предусмотренному 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".

Конституционный суд РФ отказался принимать жалобу к рассмотрению как не соответствующую требованиям законодательства: "Оспариваемые положения не могут расцениваться как нарушающие права заявителя в обозначенном им аспекте". Однако дал по этому поводу исчерпывающие толкования. Прежде всего суд напомнил, что Конституция РФ признает право на беспрепятственный въезд только за российскими гражданами (статья 27, часть 2), а право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства - лишь за теми, кто законно находится на территории России.

Установить состав и меру административного правонарушения, совершенного гражданином, действительно может только суд. Однако Поянов не был привлечен к ответственности в предусмотренном законом порядке. В то же время факт нарушения миграционного законодательства зафиксирован с помощью автоматизированной системы центрального банка данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в РФ. Нормы федерального законодательства в этом случае вполне определенны - въезд в Россию не разрешается в течение пяти лет со дня выезда.

- Запрет на въезд носит временный характер, содержит четкие границы начала данного срока (день выезда из РФ с нарушением установленного разрешенного срока пребывания), - указал КС. - Это обусловлено целевым предназначением оспариваемой нормы, связанным с исключением возможности нахождения на территории РФ лица, которое в период предшествующего пребывания не соблюдало ее законы и правила пребывания, что имело место в деле заявителя.

Что касается жалобы на неопределенность термина "предыдущий период пребывания", то здесь судьи проблемы тоже не увидели: законодательство исходит из необходимости учета всей информации, характеризующей иностранного гражданина.