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04.06.2021 11:20
Рубрика: Экономика

Около 2 млн домов газифицируют в ближайшее время

Текст: Марина Трубилина
Около 2 млн домов могут быть газифицированы в ближайшее время. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на сессии ПМЭФ о реализации в регионах крупных инфраструктурных проектов.

Для инфраструктурных проектов регионы могут сейчас использовать сразу несколько финансовых механизмов. В частности, инфраструктурные бюджетные кредиты.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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До конца 2023 года предполагается выдать таких кредитов на 500 млрд рублей. "Единая Россия" предлагает допустить к получению этих кредитов все регионы. А регионы должны не ждать принятия законопроекта, а готовить документы на получение этих средств, отметил Турчак.

Правительство ждет от регионов предложений о проектах на общую сумму в 1 трлн рублей, подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин. Челябинская, Тюменская, Нижегородская области уже подготовили заявки.

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