Около 2 млн домов газифицируют в ближайшее время

Для инфраструктурных проектов регионы могут сейчас использовать сразу несколько финансовых механизмов. В частности, инфраструктурные бюджетные кредиты.

До конца 2023 года предполагается выдать таких кредитов на 500 млрд рублей. "Единая Россия" предлагает допустить к получению этих кредитов все регионы. А регионы должны не ждать принятия законопроекта, а готовить документы на получение этих средств, отметил Турчак.

Правительство ждет от регионов предложений о проектах на общую сумму в 1 трлн рублей, подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин. Челябинская, Тюменская, Нижегородская области уже подготовили заявки.