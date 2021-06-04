Песков заявил об аншлаге на ПМЭФ

Пленарное заседание с участием Владимира Путина начнется в 14.00 сегодня, 4 июня. В прошлом году форума не было, и чувствуется, что участники истосковались, заметил Песков. "Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее форум пользуется огромной популярностью, полный аншлаг", - оценил он.
"Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа социально-экономического развития и пройденного этапа. Так или иначе мы услышим, что пройдено, какие мы имеем последствия и как мы справляемся", - сообщил Песков.
"Конечно, все ждут каких-то сигналов для бизнеса, будь то большой бизнес, будь то бизнес малый и средний. Действительно, такие сигналы сейчас востребованы. И, как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", - заключил пресс-секретарь президента.
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