Петербургские строители внедряют цифровые технологии

Петербургские строители внедряют цифровые теологии на всех этапах введения в строй новых жилых комплексов. В рамках ПМЭФ - 2021 соответствующее соглашение подписали в том числе группа компаний "ЛенРусСтрой" и председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Основная цель проекта - синергия знаний, которые могут предложить друг другу два крупных игрока, причем каждый на своем рынке - строительства и сетевых решений.

- Мы очень многое уже сделали самостоятельно, но понимаем, что у Сбербанка много инноваций и технологических решений, которые мы с удовольствием будем использовать в нашей компании, - отметил генеральный директор ООО "ЛенРусСтрой" Леонид Кваснюк. - Сотрудничество с Экосистемой Сбера позволит нам ускорить процесс цифровизации нашей компании.

Одно из важных направлений совместной работы - BIM-моделирование, поскольку с 1 января 2022 года оно станет обязательным бля всех бюджетных объектов. Уже сейчас общий объем финансирования проектов девелопера банком превышает 10 миллиардов рублей, в том числе по программе льготного кредитования МЭР.



Фото: Сергей Николаев/РГ

Пресс-релиз предоставлен ООО "ЛенРусСтрой"