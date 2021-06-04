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04.06.2021 12:39
Рубрика: Происшествия

Петербуржец сбил на электросамокате пятилетнюю девочку

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в наезде на пятилетнюю девочку.

В Петербурге СК заберет из полиции расследование всех дел электросамокатчиков

Это произошло 2 июня 2021 года в Невском районе Санкт-Петербурга. Неизвестный на электросамокате сбил девочку и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Малышка в тяжелом состоянии госпитализирована, сейчас за ее жизнь борются врачи Детского клинического центра имени Раухфуса.

Спустя два дня, 4 июня был задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний Вадим Бушуев. Он, к слову, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков.

Бушуев всячески сопротивлялся задержанию: не открывал дверь съемной квартиры, выбросил в окно сумку с наркотиками. Впоследствии в его жилье правоохранители обнаружили рубашку, в которой он был, когда сбил девочку. В ходе допроса задержанный признался в том, что наехал на ребенка, а чтобы его не нашли, утопил электросамокат в Неве и перекрасил волосы в другой цвет.

Расследование уголовного дела по статье "причинение тяжкого вреда по неосторожности" продолжается. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении этого преступления.

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