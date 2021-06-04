В Калининграде электросамокатчика без прав арестовали на трое суток

В Калининграде впервые эвакуировали электросамокат и задержали водителя за управление без шлема и водительских прав.

Как сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону, 31-летний водитель был остановлен инспекторами на Советском проспекте областного центра. Мужчина ехал на самокате мощностью один киловатт, а управление таким транспортным средством мощностью свыше 250 Ватт разрешено только при наличии водительских прав как минимум категории "М".

У самокатчика не оказалось вообще никаких водительских прав, поскольку он был лишен их ранее за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Не было у него и шлема, использование которого обязательно для управления таким транспортом.

В отношении водителя составлены два административных материала: за неиспользование шлема и за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами. По второй статье КоАП РФ предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Суд, куда доставили нарушителя, вынес решение об аресте на трое суток.