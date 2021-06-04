В Петербурге простились с заслуженным артистом РФ Иосифом Левинзоном

В Петербурге прошла церемония прощания с выдающимся виолончелистом и музыкальным педагогом, заслуженным артистом России Иосифом Левинзоном.

Как сообщили в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, профессор кафедры виолончели, арфы, контрабаса и квартета Иосиф Левинзон скончался 31 мая на 87-м году жизни.

С 1956 года он выступал в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, а в 1967-м стал участником известного струнного квартета имени Танеева.

По инициативе Иосифа Левинзона в 2019 году легендарный квартет был возрожден в новом составе.

В Ленинградской, а затем Санкт-Петербургской консерватории музыкант преподавал с 1980 года.