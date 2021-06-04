В петербургской редакции "РГ" открылась выставка Павлика Лемтыбожа

В редакции "Российской газеты" открылась выставка графики "Павлик Лемтыбож. Изречения и максимы". Экспозиция собрала более семидесяти ранее не выставлявшихся рисунков, а гостями стали петербургские художники, журналисты, руководители СМИ, друзья и партнеры "Российской газеты".

Павлик Лемтыбож (настоящее имя - Павел Власов) - член художественной секты "КОЛХУи" ("Колдовские художники"), член Союза художников, писатель и постоянный участник коллективных проектов художников-единомышленников.

С творчеством Лемтыбожа знакомы все. Его стиль невозможно перепутать с другим: мятая бумага, простые линии, и, конечно, подписи в стихах и прозе - простые и вместе с тем тонкие и мудрые, трогательные, а иногда абсурдные и сатиричные. Его картинками и текстами полны соцсети, их охотно разбирают на мемы и присылают друг другу, нередко даже не зная, что автор - петербуржец Павлик Лемтыбож.

- Почему почерк корявый и детский? Набранный текст - это скучно и официально, а текст написанный от руки, - напротив. Там паче что такие "накарябанные" тексты в большей степени напоминают записки вроде: "Мама я пошол гулять" - и в меньше степени устав какой-нибудь партии, - объясняет художник. - Почему бумага мятая? Потому что все мятое, изношенное, траченное несет на себе печать времени, а время - это самое интересное из того, чего быть не может. Отсюда - мятая бумага, как имитация времени, как дань Хроносу, как проявление любви к тому, что непостижимо.

Псевдоним "Лемтыбож" взят по названию небольшого поселка в Вуктыльском районе Республики Коми, откуда художник родом. Символично, что выставка в редакции "Российской газеты" состоялась в день открытия Дней Республики Коми в Санкт-Петербурге (в 2021 году регион отмечает 100-летие).

Презентация выставки сопровождалась выступлением друзей "Российской газеты" - молодых талантливых музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова. Мария Голикова (флейта), Игорь Ботвин (виолончель) и Мурат Кабардоков (фортепиано) исполняли Моцарта, Пьяцоллу, Яна Кларка и, конечно, музыку самого Мурата Кабардокова из его саундтрека к фильму Сокурова "Франкофония". Выступление стало настоящим украшением вечера и замечательно срифмовалось с лиричными и остроумными текстами Павлика Лемтыбожа, которые он читал гостям выставки.

Фото: Сергей Николаев / РГ

Прямая речь

Анжелика Гурская директор Северо-Западного филиала "Российской газеты":

- Графика Павлика Лемтыбожа - уникальный жанр, живущий автономной жизнью, ведь большинство рисунков давно перешли в категорию народного творчества - настолько они созвучны настроению и философии большинства зрителей. Концепцию выставки Павел в свойственной себе юмористической манере сформулировал как "Любовь, добро и ха-ха-ха". Но в его рисунках не только добро, нежность и философский юмор. Там есть и нравоучительность, много размышлений о смысле жизни, взаимоотношениях с женщинами, друзьями и миром - большим и сложным.

Галина Габушева, заместитель председателя правительства Республики Коми:

- На самом деле, название поселка звучит не Лемтыбож, а Лёмтыбож. "Лём" - это на коми языке черемуха, "ты" - озеро. То есть озеро, вокруг которого растет черемуха. Простой и прекрасный образ. Как и работы Павлика Лемтыбожа, уроженца Республики Коми, человека с открытой душой. На первый взгляд, его рисунки кажутся очень простыми, но в действительности они глубоки и многогранны.

Марина Ланская, редактор первой книги Павла Лемтыбожа "Говориша":

- Когда выступают музыканты, очень важно не только что они играют, но и как. Жесты, мимика, то, как у музыканта меняется лицо. Так вот, у Павлика в его рассказах и стихах меняется лицо. Мы буквально видим эту мимику, жесты - то, что словом вообще-то не выражается.

Николай Васильев, директор галереи "Свиное рыло":

- Наша галерея была создана как форпост стиля мультреализм, который мы с Николаем Копейкиным придумали, а потом начали собирать единомышленников в секту "Колдовские художники". Павлик Лемтыбож - один из самых ярких представителей этого стиля. Его мир - совершенный мультфильм. Мы пять лет уже вместе и не нарадуемся.

Юрий Светов, главный редактор проекта биографический справочник "Кто есть кто в Санкт-Петербурге:

- С творчеством Лемтыбожа меня познакомила Анжелика Гурская. Заставила сходить на выставку в "Свиное рыло" и убедиться, что этого имени не хватает в разделе культуры нашего справочника. Теперь на странице 106 есть и будет Павел Олегович Власов (Павлик Лемтыбож). Вы спросите, для чего он там нужен? Для того, чтобы вы знали: 30 декабря Павлику Лемтыбожу исполнится 50 лет. Готовьте подарки!