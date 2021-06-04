Адыгея серьезно улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) представлены результаты Национального рейтинга АСИ, демонстрирующего состояние инвестиционного климата в субъектах РФ. Адыгея вошла в топ-20 регионов - лидеров рейтинга.

- Национальный рейтинг является отражением эффективности применения комплекса мер поддержки бизнеса в субъектах Российской Федерации. Презентация рейтинга на полях Петербургского международного экономического форума позволяет продемонстрировать лучшие практики регионов по стимулированию бизнес-активности, обменяться опытом по реализации ключевых инвестиционных проектов. Для региональных властей Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата является дополнительным стимулом для создания благоприятных условий для предпринимателей, - отметил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

- Ежегодно мы фиксируем, что у регионов-лидеров растет и объем привлеченных инвестиций. Бизнес идет туда, где создаются для него условия, где региональное руководство открыто к диалогу. В этом есть и заслуга рейтинга, мотивирующего управленческие команды к постоянным изменениям, - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В ходе исследования, основанного на опросах предпринимательского сообщества, оценивались усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Светлана Чупшева отметила, что 40 из 85 регионов улучшили средний индекс по всем показателям. Значительно сократились сроки подключения новых предприятий к инфраструктуре, снизилось административное давление на бизнес, предприниматели отмечают доступность арендных площадей и кредитов.

Это касается и Адыгеи. Несмотря на пандемию, органами власти республики были приняты эффективные меры для повышения инвестиционной привлекательности региона, которые позволили республике существенно улучшить свои позиции в Национальном рейтинге. За год Адыгея поднялась с 36-го на 11-е место, войдя в двадцатку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата.

Кстати, Республика Адыгея также вошла в тройку регионов-лидеров с наименьшим давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. Об этом говорится в исследовании "Индекс административного давления", которое представил президенту страны бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Комментируя итоги Национального рейтинга АСИ, глава РА Мурат Кумпилов отметил, что у республики высокий инвестиционный потенциал, и его развитие будет продолжено в соответствии с поставленными главой государства задачами. Как подчеркнул президент в своем Послании Федеральному Собранию, государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции через снижение рисков ведения бизнеса.

При выполнении данных задач Адыгея опирается на национальные проекты, госпрограммы, все возможные инструменты, предоставляемые федеральным центром, а также учитывает рекомендации АСИ. Особое значение эта работа приобрела в период пандемии. В прошлом году руководство страны предложило целый пакет экстренных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей. В Адыгее они были дополнены региональными мерами.

- Экономическая политика давно выстраивается и корректируется с учетом мнения представителей бизнеса. Мы вместе улучшаем механизмы госрегулирования предпринимательства, совершенствуем меры поддержки, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В регионе с позапрошлого года действует Центр поддержки предпринимательства РА, на площадке которого размещается Центр "Мой бизнес". Здесь в одном месте сосредоточены практически все виды и направления поддержки предпринимателей, что делает услуги удобными и доступными. В республике для сокращения сроков проведения подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур предусмотрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна. Этот режим может быть задействован на любой стадии реализации проекта. С 2017 года по 2020 год данный механизм применялся при реализации 13 инвестпроектов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что все вводимые меры работают на развитие инвестпотенциала. За последние пять лет (2016-2020 гг.) в экономику региона вложено около 150 миллиардов рублей инвестиций.