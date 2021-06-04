Адыгея заключила соглашение о создании экокурорта "Лагонаки"

В рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о намерениях между Кабинетом министров РА и НАО "Красная Поляна" по созданию на территории Республики Адыгея масштабного инвестиционного проекта (объекта регионального значения) "Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки".

Подписи под документом поставили глава РА Мурат Кумпилов и генеральный директор НАО "Красная Поляна" Андрей Круковский. В церемонии подписания приняли участие акционер НАО "Красная Поляна" Александр Ткачев, заместитель премьер-министра РА - официальный представитель Республики Адыгея при президенте РФ Мурат Тхакушинов, министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен.

Подписание соглашения стало одним из результатов последовательной деятельности региона по развитию рекреационных возможностей на части территории Лагонакского нагорья. Проводилась совместная работа с федеральным центром, Кавказским государственным природным биосферным заповедником, общественными природоохранными организациями. В результате председатель правительства РФ Михаил Мишустин в этом году подписал распоряжение о создании Лагонакского биосферного полигона.

Как известно, ранее территория полигона была вовлечена в сельскохозяйственную деятельность и использовалась для выпаса скота. В 1992 году данный участок плато правительство Адыгеи передало Кавказскому заповеднику как раз с целью создания биосферного полигона, в том числе для использования в рекреационных целях.

Теперь данный процесс завершен. Создание полигона дает возможность развивать здесь современную, безопасную для окружающей среды туристическую инфраструктуру. Для этого между Кабмином РА и НАО "Красная Поляна" заключено соглашение. Кроме того, в конце мая на Координационном совете по экономической политике РА проект создания экокурорта получил статус масштабного, что предполагает ряд преференций.

Аспекты реализации данного проекта обсуждены в ходе переговоров на Петербургском международном экономическом форуме. Было обращено внимание на то, что курорт не планируется создавать на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Соглашением предусматривается использование Лагонакского нагорья только для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура расположится за пределами особо охраняемых природных территорий.

Учитывая особенности естественного рельефа местности, экокурорт планируется поделить на следующие зоны функционального назначения: зона комфортного катания, учебный склон, спортивный склон, сноу-парк, зона тюбинга, зона трассы беговых лыж, веревочный городок, виа-феррата, нижняя и верхняя деревни. Главный структурный компонент - Верхняя деревня, ее создание запланировано вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский.

Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей. Кроме того, Адыгея получит 2000 новых рабочих мест, увеличение бюджетных поступлений. Планируется, что проект будет реализован до 2025 года. Он позволит создать без ущерба для окружающей среды современный всесезонный горный экокурорт с посещаемостью не менее 500 тысяч человек в год.

Стороны отметили стратегическую значимость проекта. Как подчеркнул глава РА, создание горнолыжного курорта является для региона точкой роста, одним из приоритетов развития не только туризма, но и всей экономики республики.

Реализация проекта также коррелируется со стратегией развития туризма в Российской Федерации до 2035 года, в которой стоит задача по увеличению рынка горнолыжного туризма в два раза и по росту числа граждан, вовлеченных в горнолыжный туризм, с 1,5 миллиона до 2,5 миллиона человек. При этом президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию указал на важность развития туризма в регионах с учетом сохранения природных богатств. Такое же условие является доминантным при создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки".

- Учитывая наш рекреационный потенциал, есть заинтересованность в создании горнолыжного курорта и у инвесторов, которые уже имеют опыт реализации подобных проектов. Но мы, в свою очередь, всегда заявляли, что исходим из необходимости устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона, - отметил Мурат Кумпилов.

В частности, в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО уточнены границы объекта Всемирного наследия. Материалы переданы в Центр Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. При реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях.

- Этот проект - результат совместного поиска решений. Мы хотим доказать, что можно развивать туризм рядом с охраняемыми территориями, без ущерба для природы. Это будет уникальный курорт, который сможет принимать туристов не только зимой, но и летом. Его особенность - в рельефе: высокогорье, но при отсутствии крутых склонов позволяет создать трассы для катания и начинающих, и опытных лыжников, организовать семейный отдых. Согласно нашим планам развития, "Красная Поляна" и "Лагонаки" будут органично дополнять друг друга. Впоследствии мы ожидаем увеличение в Адыгее туристического потока до миллиона человек в год, - сказал Андрей Круковский.

Генеральный директор НАО "Красная Поляна" добавил, что реализация проекта будет вестись в тесном взаимодействии с дирекцией Кавказского заповедника и общественностью.

- Организация туризма на новых территориях будет происходить с неукоснительным исполнением требований экологического и природоохранного законодательства. Мы станем развивать экологический, культурно-познавательный, гастрономический и агротуризм, которые позволяют сохранять уникальные экосистемы Адыгеи, - подчеркнул глава РА.

Одновременно в республике уделяется серьезное внимание развитию туристической инфраструктуры на всей горной территории. Благодаря этому комплексному подходу в горных поселках появились дороги, централизованное водо- и газоснабжение. Ведется большая работа и по обеспечению транспортной доступности к курорту. В этом году завершается реконструкция автодороги Даховская - плато Лагонаки. Продолжается строительство новой дороги Гузерипль - Лагонаки, которая закольцует туристические маршруты от п. Гузерипль к плато Лагонаки.

- В целом мы комплексно работаем над созданием удобной и комфортной инфраструктуры при выполнении главной составляющей - сохранение нашей красивейшей природы и экологического благополучия, - отметил Мурат Кумпилов.