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04.06.2021 15:56
Рубрика: Экономика

На Кубани появился сайт для покупки детских путевок с кешбэком

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани запустили сайт для покупки путевок в детские лагеря с кешбэком. Их можно приобрести до 31 августа на платформе каникулынаморе.рф. Родители могут вернуть до половины стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Россиянам вернули почти миллиард рублей по программе детского кешбэка

- Курорты Краснодарского края предоставляют уникальные условия для отдыха детей, - сказала временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Мария Золотухина. - Особой популярностью пользуются лагеря в Анапе, Геленджике, Сочи, Новороссийске, Ейском, Туапсинском и Темрюкском районах. Программа детского кешбэка - реальная возможность для детей из разных регионов России существенно сэкономить на путевке.

В программе детского туристического кешбэка участвуют государственные и коммерческие детские здравницы. При выборе путевки на сайте лагеря необходимо убедиться, что он участвует в программе. А при покупке на сайте туроператора или агрегатора - что выбранная путевка участвует в программе. На предложениях должна стоять соответствующая маркировка.

Ограничений по возрасту детей нет. Также не ограничено количество смен, в которых ребенок или несколько детей могут отдыхать. С одной карты "Мир" можно оплатить несколько путевок.

В этом году Краснодарский край примет около 360 тысяч детей. В том числе 145 тысяч из других регионов. Всего в регионе открыли 115 стационарных лагерей и санаториев, 990 пришкольных лагерей и 376 лагерей труда и отдыха.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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