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04.06.2021 13:09
Рубрика: Общество

На Кубани предупредили о подъеме уровня рек из-за обильных ливней

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

По информации Краснодарского гидрометцентра, в регионе прогнозируется ухудшение погодных условий и действуют штормовые предупреждения. В ближайшие двое суток на Кубани ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и усилением ветра до 20м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Из-за дождевых паводков возможны подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

"В первую очередь это касается рек юго-западного притока бассейна реки Кубань - Горячий Ключ, Северский, Абинский, Крымский районы, - сказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства Павел Иванов. - Это касается рек юго-восточной территории края - Мостовской, Лабинский, Курганинский районы, а также в зоне особого внимания Черноморское побережье - Геленджик, Новороссийск, Туапсе и Сочи".

Как сообщает пресс-служба ведомства, службы управления МЧС РФ по Кубани работают в режиме повышенной готовности. Также в регионе организован оперативный штаб. Для работы используются современные информационные ресурсы, в том числе автоматические гидрологические датчики и космический мониторинг.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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