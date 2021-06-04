На Кубани предупредили о подъеме уровня рек из-за обильных ливней

По информации Краснодарского гидрометцентра, в регионе прогнозируется ухудшение погодных условий и действуют штормовые предупреждения. В ближайшие двое суток на Кубани ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и усилением ветра до 20м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за дождевых паводков возможны подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

"В первую очередь это касается рек юго-западного притока бассейна реки Кубань - Горячий Ключ, Северский, Абинский, Крымский районы, - сказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства Павел Иванов. - Это касается рек юго-восточной территории края - Мостовской, Лабинский, Курганинский районы, а также в зоне особого внимания Черноморское побережье - Геленджик, Новороссийск, Туапсе и Сочи".

Как сообщает пресс-служба ведомства, службы управления МЧС РФ по Кубани работают в режиме повышенной готовности. Также в регионе организован оперативный штаб. Для работы используются современные информационные ресурсы, в том числе автоматические гидрологические датчики и космический мониторинг.