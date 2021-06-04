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04.06.2021 16:59
Рубрика: Общество

Синоптики пообещали смерчи над Черным морем на побережье Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По сообщению метеорологов, в ближайшие два дня из-за непрекращающихся сильных осадков на реках Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 4 и 5 июня на участке Магри - Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Кстати

При возникновении происшествий следует звонить по номеру "112".

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