Синоптики пообещали смерчи над Черным морем на побережье Сочи

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

По сообщению метеорологов, в ближайшие два дня из-за непрекращающихся сильных осадков на реках Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 4 и 5 июня на участке Магри - Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Кстати

При возникновении происшествий следует звонить по номеру "112".