Подготовлен комплексный проект метанолового завода в Волгограде

В Волгограде на площадке бывшего "Химпрома" решают сразу две задачи - занимаются накопленным за предыдущие десятилетия экологическим ущербом и реализуют новый российско-японский проект. Предстоит ликвидировать шламонакопитель, известный как "белое море". А также построить современный метаноловый завод - инвесторы оценили ход всех мероприятий.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на рабочей встрече в Санкт-Петербурге сверили позиции и детализировали шаги по ликвидации шламонакопителя. А с руководством компаний "АЕОН Корпорейшн" и "Марубени Корпорейшн" речь шла о создании химического кластера, якорным объектом которого станет российско-японское производство метанола.

- Проект крайне важен для Волгоградской области, он абсолютно рабочий, у нас хорошие возможности по его реализации - есть собственные запасы газа, хорошая инфраструктура. Мы готовы предоставить определенные преференции участникам, поскольку считаем проект стратегическим, - заявил Андрей Бочаров.

- Это перспективный проект, который находится на пересечении экономики, новых технологий и международного сотрудничества. Мы уже завершили стадию фит-проектирования, которое выполнила для нас компания "Мицубиши Хэви Индастри Инжиниринг". На сегодня из инициированных метанольных проектов только два закончили фит-этап - и мы одни из них. Это показывает, что проект находится в самой продвинутой стадии, - сказал председатель совета директоров "АЕОН Корпорейшн" Роман Троценко.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в ходе встречи Бочаров обратился к японским партнерам с предложением об участии в развитии производства нового востребованного рынком продукта, не входящего в ранее объявленную линейку.

В 2021 году в Волгоградской области планируется модернизация 16 крупных производственных участков и ввод в эксплуатацию шести новых предприятий. Объем инвестиционных вложений в промышленность превысит 40 миллиардов рублей.