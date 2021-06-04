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04.06.2021 11:22
Рубрика: Экономика

Названы самые востребованные авианаправления в РФ на 12-14 июня

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Самым востребованным авиационным направлением по России с вылетом из Москвы в длинные выходные с 12 по 14 июня стал Симферополь.

Фото: iStock
Названы самые дорогие туристические направления

Так, в течение этих дней на рейс из Москвы в Симферополь и назад куплен каждый четвертый билет. Средняя стоимость перелета в обе стороны - 11,2 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Второе место в рейтинге занял Сочи, куда планируют направиться почти 16 процентов покупателей авиабилетов. При этом цена перелета туда-обратно в среднем - 11,7 тысячи рублей.

На третьем месте - Анапа, куда куплен каждый десятый купленный билет. В среднем перелет в этот город и назад обойдется в 12,3 тысячи рублей.

В топ-10 авианаправлений с вылетом из столицы также вошли Калининград, Геленджик, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

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