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04.06.2021 16:26
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал помощника главы администрации Ялты

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Ялтинский городской суд арестовал до второго августа 2021 года помощника главы администрации Ялты, которая обвиняется в махинациях с землей. Об этом сообщает пресс-служба Ялтинского горсуда.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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Чиновница переехала в Крым из Московской области осенью 2019 года и была назначена главным архитектором Ялты, а в марте 2020-го - на пост заместителя главы администрации. В апреле 2021 года она перешла на должность помощника мэра.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, чиновница обвиняется в незаконной передаче муниципальной земли под строительство. Подробности дела пока не разглашаются в интересах следствия. Помощнице мэра инкриминирован пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенные нарушения охраняемых законом и интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий.

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