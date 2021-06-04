Суд арестовал помощника главы администрации Ялты

Ялтинский городской суд арестовал до второго августа 2021 года помощника главы администрации Ялты, которая обвиняется в махинациях с землей. Об этом сообщает пресс-служба Ялтинского горсуда.

Чиновница переехала в Крым из Московской области осенью 2019 года и была назначена главным архитектором Ялты, а в марте 2020-го - на пост заместителя главы администрации. В апреле 2021 года она перешла на должность помощника мэра.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, чиновница обвиняется в незаконной передаче муниципальной земли под строительство. Подробности дела пока не разглашаются в интересах следствия. Помощнице мэра инкриминирован пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенные нарушения охраняемых законом и интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий.