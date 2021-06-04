В Адыгее замглавы района заподозрили в получении взятки

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Гиагинского района Республики Адыгея. Женщина подозревается в получении взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба СК по региону.

По информации следователей, в декабре 2020 года чиновница на рабочем месте получила от двух подчиненных сотрудников 30 тысяч рублей. В обмен подозреваемая пообещала коллегам покровительство по службе, а именно включить их в списки лиц, представляемых к премиям по итогам работы за год.

"В ходе обыска по месту жительства и работы подозреваемой были обнаружены документы и другие материалы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - рассказали в ведомстве. - Сейчас следователь решает вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет".