Видео: В горах Сочи накануне летнего турсезона выпал снег

В первые дни лета в горах Сочи выпал снег. Необычное явление метеорологи объяснили высоким малоподвижным циклоном, с центром над Крымским полуостровом, и атмосферными фронтами, связанными с ним.

- Из-за понижения температуры воздуха - на 2320 метров над уровнем моря на хребте Аибга до -1,1 градуса, в ночь на 3 июня ливневый дождь в высокогорье перешел в мокрый снег, - рассказал синоптик курорта "Роза Хутор" Адриан Коротеев. - Толщина снежного покрова на отметке Роза Пик на высоте 2320 метров над уровнем моря утром 3 июня составила четыре сантиметра. Снежок припорошил склоны вплоть до 1,9 тысячи метров над уровнем моря. Такое явление достаточно редкое: если снег в начале июня и выпадает, то он не лежит, а сразу тает.

По прогнозам, прохладная погода сохранится в горах вплоть до начала следующей недели. Так, сегодня вечером и в ночь на завтра при слабоотрицательных температурах в высокогорье снова ожидается мокрый снег - пять-десять сантиметров.

На курорте "Красная Поляна" 14 июня откроется летний лагерь для лыжников и сноубордистов, который продлит сезон катания в горах. Главной площадкой кэмпа станет сноупарк в горной долине "Цирк-2" на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря. Уникальный микроклимат долины позволит кататься по настоящим снежным склонам в окружении цветущих альпийских лугов. Запасов снега на "Цирке-2" хватит, чтобы построить самый крупный летний сноупарк в России площадью 20 тысяч квадратных метров.

- Сейчас в "Цирке-2" выпало около пяти сантиметров снега, который быстро растаял, - сообщили "РГ" в пресс-службе курорта. - Но в этой зоне, на теневых склонах, хорошие снегохранилища. Горнолыжная трасса составит 250 метров в длину, она будет начинаться не с вершины горы, поэтому для удобства туристов мы пристраиваем два бугельных подъемника. Лагерь будет открыт до 11 июля. Обычно его посещают около 200 гостей. Карта участника катания стоит пять тысяч рублей за одного человека на все время работы площадки.