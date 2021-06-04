Уральского чиновника предостерегли от высказываний об электросамокатах

Челябинскому замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александру Егорову направлено официальное предостережение управления ФАС из-за публичных высказываний о сервисах кикшеринга электросамокатов. В полномочия миндортранса не входит контроль за деятельностью подобных компаний, а следовательно его чиновники не должны давать ей каких-либо оценок, сообщили в пятницу в антимонопольном ведомстве.

- В своем Telegram-канале "Городская среда и транспорт" Александр Егоров, отвечая на комментарий горожанки сообщил, что одна из компаний, предоставляющих услуги по аренде самокатов "не очень правильно зашла в город", - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Якобы в отличие от конкурента, который "выступал на инвестсовете несколько раз, со всеми все согласовал и подписал соглашение о сотрудничестве" второй сервис "влез самовольно".

Между тем, действующим законодательством не предусмотрен порядок согласования осуществления деятельности по предоставлению самокатов в аренду с органами власти и иными организациями.

В УФАС посчитали, что публичные высказывания о якобы неправомерном выходе на рынок (то есть без соответствующих согласований с органами власти - прим. ред.) противоречат закону. А кроме того, могут привести к созданию дискриминации на рынке кикшеринга и негативно повлиять на намерения других компаний оказывать подобные услуги.