Жительница Ямала лишилась 11 миллионов, решив стать инвестором

О мошенничестве на небывало крупную сумму сообщила сегодня ямальская прокуратура: у жительницы Салехарда обманным путем выманили около 11 миллионов рублей.

Женщине позвонили мошенники, предложили заработать на бирже. Огни смогли убедить ее в безопасности сделки по инвестированию, и доверчивая жертва перевела на их счет 11,1 миллиона рублей.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - передает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранительных структур, только за последний месяц в регионе зарегистрировано 127 таких преступлений, ущерб от них составил 30 миллионов рублей.

"Одним из наиболее распространенных способов хищения остается получение под различными предлогами (блокировка карты, внесение предоплаты за товар и так далее) информации о банковских реквизитах, идентификаторах пользователей и паролях для доступа к онлайн-банку", - говорят в прокуратуре.

Кстати, ямальская полиция регулярно проводит разъяснительную работу с местными жителями, рассказывает, как обезопасить кровно заработанное от аферистов. Основные советы правоохранителей сводятся к следующим: не нужно впадать в панику, если пришло сообщении о проблемах у близких людей, сначала стоит связаться с ними и убедиться, что информация поступила не от злоумышленников; игнорируйте сообщение о блокировке банковской карты с номером, по которому нужно позвонить; не открывайте двери незнакомцам, которые представились работниками соцслужб или ЖКХ, но явились без вызова; online-покупки нужно делать только на проверенных сайтах.