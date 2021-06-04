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04.06.2021 18:52
Рубрика: Общество

Ректор РХТУ Мажуга: Прикладной бакалавриат станет ответом на вызовы экономики

Текст: Анна Полтавцева

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга предложил ускорить развитие системы прикладного бакалавриата, готовящего специалистов-практиков, при помощи инициативного бизнеса, заинтересованного в подготовке молодых профессиональных кадров.

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"Требования, которые предъявляет к выпускникам вузов современный рынок труда, подвергаются постоянной трансформации. Буквально на наших глазах одни компетенции теряют актуальность, а на их место приходят другие. Оперативно отреагировать на эти изменения поможет прикладной бакалавриат", - сказал он.

Прикладной бакалавриат, в отличие от академического, нацелен на подготовку практико-ориентированных работников: выпускники получают необходимые знания и навыки, которые позволят приступить к работе на производстве без дополнительного обучения. По словам ученого, предприятия более всего заинтересованы привлечении именно таких выпускников.

Компании, которым требуются специалисты, могут принять активное участие в разработке программ обучения вместе с вузами. "Со временем у каждого вуза может появиться свой пул таких компаний, и в результате бизнес будет активно участвовать в подготовке специалистов для своих предприятий", - отметил спикер.

Ректор РХТУ привел данные, согласно которым сегодня примерно две трети студентов на 2-4 курсах работают почти в режиме полного дня. Но только у каждого пятого работа связана с выбранной будущей профессией. Прикладной бакалавриат, где обучение интегрировано в рабочие процессы, во многом поможет исправить положение, полагает Мажуга.

Вопрос развития системы прикладного бакалавриата в последние десятилетие активно обсуждает российское академическое сообщество. Если классический бакалавриат готовит специалистов к научно-исследовательской деятельности и поступлению в магистратуру, то прикладной нацелен на выпуск практико-ориентированных работников. Также академический бакалавр может сразу после окончания поступить по конкурсу в магистратуру, тогда как прикладной бакалавр должен сначала отработать определенный срок по специальности.

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