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04.06.2021 12:15
Рубрика: Экономика

РФПИ планирует испытания комбинации "Спутника V" и китайской вакцины

Текст: Ирина Невинная

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может начать испытания комбинации "Спутника V" и китайской вакцины, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что испытания, вероятно, будут организованы в арабских странах.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Мы получили много запросов по поводу других вакцин, в том числе и китайских на совместные испытания. Это крупные производители и, возможно, первые испытания мы начнем в арабских странах по комбинированию "Спутника" с рядом китайских вакцин", - сообщил глава РФПИ.

Он отметил, что считает работу по созданию комбинированных вакцин "крайне перспективной". "Спутник" показывает самую высокую безопасность и эффективность. И коктейль вакцин может играть ключевую роль, в том числе и в рамках мутаций", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в НИЦ имени Гамалеи идут исследования по возможности создания комбинированной вакцины на основе одного из компонентов "Спутника V" и вакцины AstraZeneca, но о результатах этой работы пока не сообщалось.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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