Россельхознадзор: Поставки кормов для животных из Эстонии будут запрещены

Россельхознадзор с 9 июня 2021 года временно ограничивает поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Эстонской Республики, рассказал в интервью "Российской газете" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, такое решение принято из-за того, что эстонское компетентное ведомство не предоставило гарантий безопасности производства кормов и кормовых добавок, которые они поставляют в Россию. Кроме того, там оказались не готовы организовать инспекцию кормовых предприятий.

Сергей Данкверт уточнил, что доля Эстонии в общем объеме поставок кормов и добавок невелика. Но "здесь вопрос принципа".

"Покажите, как вы эти корма производите. Потому что вам разрешали поставки, когда у вас не было ни гриппа птиц, ни африканской чумы свиней (АЧС). И ГМО вы контролировали лучше. А потом вы перестали контролировать ГМО", - пояснил глава Россельхознадзора.

Он также сказал, что ведомство намерено проверить все страны, которые поставляют корма для животных в Россию.

Напомним, в конце мая Национальный кормовой союз выразил обеспокоенность введенным Россельхознадзором запретом на поставки кормовых добавок для животных из Германии. Эксперты посчитали, что это может привести к дефициту кормов. Между тем, Россельхознадзор считает, что эти ограничения не приведут к дефициту кормов, поскольку в Россию поставляют корма многие страны. А вводимые запреты объясняются систематическим выявлением в кормах ГМО.