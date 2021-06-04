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04.06.2021 07:44
Рубрика: Общество

Россиян предупредили о потере детских выплат не по своей вине

Текст: Матвей Линник

Некоторые россияне могут лишиться выплат на детей от трех до семи лет из-за изменившихся условий их получения, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданского-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов.

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Он напомнил, что по новым правилам при оценке нуждаемости учитывается не только среднедушевой доход и имущественная обеспеченность семьи, в том числе наличие квартиры, дома, земельных участков, банковских вкладов.

Кроме того, было введено правило "нулевого дохода". Теперь у взрослых членов семьи должны быть объективные причины того, что у них на протяжении года не было доходов от трудовой, предпринимательской деятельности, пенсии или стипендии.

"Однако, к сожалению, под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона" - уточнил Денисов.

Общество Семья и дети Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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