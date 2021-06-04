Российская вакцина "ЭпиВакКорона" начинает поставляться за рубеж

Вторая зарегистрированная в России вакцина против COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, начинает поставляться в зарубежные страны.

"Соглашение о поставке вакцины в страны Латинской Америки - Венесуэлу и Бразилию, - подписано в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума", сообщили сегодня в компании Герофарм, где масштабировали производство препарата.

Венесуэла станет первым зарубежным государством, где "ЭпиВакКорона" будет доступна для масштабной вакцинации населения против коронавирусной инфекции COVID-19. Объем поставок может составить 5 млн комплектов (10 млн доз) до конца года. Начать отгрузки планируется уже в сентябре, - уточнили в Герофарме.

Кроме того, компания подписала соглашение с бразильской компанией Uniao Quimica о сотрудничестве в области регистрации и поставок инсулинов с возможной локализацией их производства, а также импорта вакцины "ЭпиВакКорона".