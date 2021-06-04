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04.06.2021 02:41
Рубрика: В мире

Следствие назвало три возможные причины взрыва в порту Бейрута

Тарек Битар - главный следователь по делу о взрыве в порту Бейрута, произошедшего четвертого августа 2020 года, озвучил журналистам возможные причины произошедшего. По его словам, сейчас следствие ориентировано на три предположения: халатность во время сварочных работ, теракт или умышленное нарушение безопасности внутри порта, а также возможный ракетный удар с воздуха.

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Говоря о вероятности ракетного удара, Битар отметил, что сейчас опрашивают свидетелей, изучают данные радаров, а также почвы на предмет наличия пороха или любого другого взрывчатого вещества, пишет РИА Новости, ссылаясь на ливанское национальное агентство NNA. Битар рассказал, что одно из предположений исключено на 70% и работа продолжается в приоритете двух других причин. При этом он не уточнил, какой именно из сценариев наименее вероятен.

Следователь сообщил также, что в ближайшее время начнутся слушания конкретных лиц, вызванных следствием. "Составлен список семи новых очевидцев, которые были выявлены недавно - это работники на элеваторе в порту, которые были там в момент взрыва и чудом остались в живых, среди них были тяжело раненые", - рассказал Битар. Он добавил, что "будет выделен срок в два месяца для окончательного и неоспоримого определения причин взрыва".

Напомним, четвертого августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, в результате которого более 200 человек погибли и 6500 получили ранения. Взрывной волной разрушило порт и несколько прилегающих к нему районов Бейрута. Для устранения последствий катастрофы десятки стран направили Ливану медицинскую и гуманитарную помощь. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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