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04.06.2021 20:39
Рубрика: Власть

Слуцкий: Встреча Путина и Байдена развенчает претензии США

Текст: Татьяна Замахина

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продемонстрирует несостоятельность претензий Вашингтона. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Напомним, что встреча лидеров пройдет в Женеве 16 июня. Она вряд ли станет "волшебным тумблером" в отношениях двух стран, однако позволит лидерам обменяться мнениями, констатировал Слуцкий в разговоре с журналистами.

"Думаю, что станут очевидны совершенно пустые претензии, которые еще со времен администрации Барака Обамы служат основанием для того, чтобы раскрутить антироссийский маховик", - предположил глава комитета.

Он ожидает, что появится возможность сблизить позиции в таких сферах, как стратегическая стабильность, противостояние пандемии COVID-19, мирный космос.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В целом встреча станет своего рода поводом выпустить пар, считает он. "Обменяться, переговорить, как-то почувствовать друг друга и быть вместе в сотрудничестве в сфере стратегического ядерного сдерживания, в сфере совместного противостояния пандемии COVID-19, в мирном космосе и так далее", - пояснил Слуцкий.

Выступая на форуме, Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с Байденом вопросы стратегической стабильности, разоружения, борьбы с пандемией коронавируса, урегулирование конфликтов и экологические темы.

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