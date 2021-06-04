Создан новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (АО "ЦНИИТОЧМАШ") госкорпорации "Ростех" разработали новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия. Суть его работы в следующем: при возникновении угрозы защитный снаряд выстреливается в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех, "ослепляющую" системы наведения высокоточных боеприпасов противника. Разработка повысит живучесть бронетехники на поле боя.

Новый защитный боеприпас создан в калибре 76 мм и весит 2,8 килограмма. Главная особенность изделия - в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

Как сообщает пресс-служба Ростеха, боеприпас сможет применяться в составе оборонительного вооружения существующих и перспективных образцов бронетехники в любых климатических условиях. Изделие будет впервые продемонстрировано военным на военно-техническом форуме "Армия-2021", государственные испытания завершатся в текущем году. Использование нового боеприпаса в комплексе с современными средствами радиоэлектронной борьбы, уверены эксперты, повысит выживаемость бронетехники на поле боя.