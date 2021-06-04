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04.06.2021 22:00
Рубрика: В мире

Стало известно, как туристы из России с 9 июня смогут попасть во Францию

Текст: Максим Макарычев
Французские власти в пятницу подробно представили условия въезда на территорию Франции в качестве иностранного путешественника. Европейцы, вакцинированные против коронавируса, смогут въехать во Францию с 9 июня без предъявления доказательств отрицательного результата теста на ПЦР, сообщил в пятницу министр транспорта Франции. "Мы объявляем, что с 9 июня вакцинированные европейцы смогут приехать во Францию без теста на ПЦР", - сказал министр-делегат по транспорту Жан-Батист Джеббари в эфире телевидения CNEWS.

Позже государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан более подробно представил условия въезда путешественников на территорию Франции. Страны были разделены на 3 отдельные зоны, классифицированные по цвету: зеленая зона, оранжевая зона и красная зона, отмечает Le Figaro. Россия отнесена в оранжевую зону, куда попало большинство стран.

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Для зеленой зоны, включающей страны Евросоюза, Австралию, Южную Корею и Израиль, есть два сценария. "Если я вакцинирован и приехал из одной из этих зеленых стран, меня не попросят пройти тест. Я приезжаю и добро пожаловать во Францию. Если я не буду вакцинирован, меня попросят пройти ПЦР или тест на антиген продолжительностью менее 72 часов, и тогда добро пожаловать во Францию", - уточнил госсекретарь.

Оранжевая зона касается "стран, где циркуляция вируса все еще существует, но находится под контролем, и в которых нет тревожных вариантов", - пояснил Жан Батист Лемойн. В этом случае также существуют два сценария: если вы вакцинированы, потребуется пройти ПЦР-тест менее 72 часов до посадки или тест на антиген (TAG) менее чем за 48 часов. В противном случае, "доступ к французской и европейской земле получат только люди с очень важными причинами, такими как семейные или чрезвычайные обстоятельства", продолжил госсекретарь.

Наконец, в красную зону отнесены страны, "где вирус циркулирует достаточно активно, но иногда возникают тревожные варианты", например, Южная Африка, Бразилия или Индия. Привиты они или нет, только те, у кого есть веские причины, будут допущены на территорию Францию. "Это предполагаемый выбор. Нам нужна безопасность в области здравоохранения, чтобы избежать ввоза вариантов, форм эволюции вируса, которые могут поставить под сомнение все усилия, которые в течение нескольких месяцев предпринимали французы", - заключил Жан-Батист Лемуан.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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