Стало известно, кто в июне получит пенсию заранее

Заранее пенсию в июне выплатят жителям тех регионов, где почта и банки не будут работать в праздничные и выходные дни, выпадающие на 12,13 и 14 июня. Об этом "Российской газете" рассказали в Пенсионном фонде.

В ведомстве пояснили, что в каждом регионе свои особенности досрочной выплаты пенсий, поскольку учитывается график работы местных почтовых отделений и банков. Бывает, что он не меняется в праздники. В этом случае деньги придут день в день.

Графики доставки пенсий отделениями почты согласуются с территориальными органами Пенсионного фонда, на сайтах которых уже опубликованы их изменения в июне. Так, жители Краснодара, например, выплаты за 12 число получат раньше на день, для пенсий за 13 и 14 число сроки доставки останутся прежними. В Ульяновской области городские почтовые отделения начнут выплаты за 12 число - 10 июня, а сельские - 11 числа, и в тех, и других за пенсиями, назначенными на 13 число, можно будет обратиться в предпраздничную пятницу. В почтовых отделениях Москвы и Севастополя пенсии за праздничные и выходные дни начнут выплачивать 9 июня. В большинстве районов Нижнего Новгорода их переведут 11 числа.

С банками у Пенсионного фонда заключено соглашение о досрочной выплате пенсий перед праздниками. В нем также предусмотрено, что в остальные дни график выплат должен оставаться неизменным. Ведомство ежемесячно перечисляет кредитным организациям финансирование на них с учетом выходных и праздничных дней, чтобы каждому получателю деньги поступили не позднее установленных дат.

Пенсионный фонд опубликовал график перечисления средств банкам на выплаты пенсий в июне. Так, за период с 5 по 12 число они пришли еще 4 июня. На выплаты, которые граждане получают с 13 по 19 число, деньги придут 11 июня. За 20-22 число перевод будет выполнен 18 июня, оставшаяся часть финансирования поступит 22 числа.

Кстати, пенсию на банковские карты сегодня получают больше 60% россиян, почти 40% граждан пользуются услугами почты.