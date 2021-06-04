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04.06.2021 04:09
Рубрика: В мире

Трамп раскритиковал главного инфекциониста США из-за коронавируса

Дональд Трамп и Энтони Фаучи. Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Дональд Трамп и Энтони Фаучи. Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Дональд Трамп и Энтони Фаучи. Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг обрушился с критикой на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Это произошло после того, как в открытый доступ была выложена прошлогодняя рабочая переписка главного инфекциониста.

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Электронные сообщения были опубликованные изданиями The Washington Post и BuzzFeed в рамках закона о свободе информации, пишет ТАСС. В переписке, в частности, содержатся данные о том, что в начале пандемии Фаучи выступал против ношения обычными гражданами медицинских масок и полагал, что ими должны пользоваться только медработники. При этом позднее он резко поменял свою точку зрения.

"Посмотрев на эти электронные письма, могу сказать, что нашей стране повезло, что я не стал поступать так, как хотел от меня доктор Фаучи", - заявил Трамп. По мнению бывшего хозяина Белого дома, инфекционист давал ему неверные советы относительно того, как бороться с коронавирусом, выступал против решения Трампа о закрытии границ.

По утверждению экс-президента, Фаучи также не считал важным делать ставку на разработку вакцин от COVID-19, потому что полагал, что на их создание уйдет три, четыре или пять лет. "Мне же удалось сделать это менее чем за девять месяцев", - подчеркнул Трамп.

По последним данным, в США зафиксировано 34,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали более 600 тысяч американцев.

В мире США Дональд Трамп Пандемия коронавируса COVID-19

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