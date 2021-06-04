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04.06.2021 21:35
Рубрика: В мире

Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа

Текст: Максим Макарычев

Турция обнаружила новое газовое месторождение объемом 135 миллиардов кубометров в скважине Amasra-1 в Черном море у провинции Зонгулдак. Об этом 4 июня заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который анонсировал эту новость во вторник, назвав ее "очень хорошей". В последние годы Турция активизировала разведку нефти и газа у своего побережья. Сейчас запасы турецкого газа составляют 540 млрд кубометров, сообщает издание Daily Sabah.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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Как уточняет издание Hurriyet, первая добыча на газовом месторождении Сакарья запланирована на 2023 год. Около 155 километров трубопровода будут проложены от дна моря до берега Филиос в Зонгулдаке, портовом городе на Черном море. Turkish Petroleum инвестирует 780 миллионов турецких лир (около 90 миллионов долларов) только в добычу и транспортировку нефти на этом месторождении. Однако общий объем инвестиций в газовое месторождение Сакарья публично не объявляется. По трубопроводу добываемый под водой природный газ будет поступать на газоперерабатывающий завод, который будет построен в промышленной зоне Филион. После переработки газ поступит в газораспределительную систему Турции.

Эта находка последовала за крупнейшим открытием природного газа в стране после того, как турецкое буровое судно Fatih в прошлом году обнаружило 405 миллиардов кубических метров газа в скважине Tuna-1 на газовом месторождении Сакарья, расположенном примерно в 100 морских миль (185 километров) к северу от побережья Черного моря Турции. Ранее власти страны заявляли, что к 2028 году планируется завершить бурение 40 эксплуатационных скважин на газовом месторождении Сакарья. На нескольких скважинах газового месторождения Сакарья в настоящее время работают два буровых корабля, "Фатих" и "Кануни".

По информации Bloomberg, первоначальные данные по морской скважине Amasra-1 показывают значительное количество недавно обнаруженного газа. В интервью турецкому государственному агентству Anadolu глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол сказал, что потенциальная экономическая ценность открытия Турции составляет около 80 миллиардов долларов.

В мире Ближний Восток Турция

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