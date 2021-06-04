Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа

Турция обнаружила новое газовое месторождение объемом 135 миллиардов кубометров в скважине Amasra-1 в Черном море у провинции Зонгулдак. Об этом 4 июня заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который анонсировал эту новость во вторник, назвав ее "очень хорошей". В последние годы Турция активизировала разведку нефти и газа у своего побережья. Сейчас запасы турецкого газа составляют 540 млрд кубометров, сообщает издание Daily Sabah.

Как уточняет издание Hurriyet, первая добыча на газовом месторождении Сакарья запланирована на 2023 год. Около 155 километров трубопровода будут проложены от дна моря до берега Филиос в Зонгулдаке, портовом городе на Черном море. Turkish Petroleum инвестирует 780 миллионов турецких лир (около 90 миллионов долларов) только в добычу и транспортировку нефти на этом месторождении. Однако общий объем инвестиций в газовое месторождение Сакарья публично не объявляется. По трубопроводу добываемый под водой природный газ будет поступать на газоперерабатывающий завод, который будет построен в промышленной зоне Филион. После переработки газ поступит в газораспределительную систему Турции.

Эта находка последовала за крупнейшим открытием природного газа в стране после того, как турецкое буровое судно Fatih в прошлом году обнаружило 405 миллиардов кубических метров газа в скважине Tuna-1 на газовом месторождении Сакарья, расположенном примерно в 100 морских миль (185 километров) к северу от побережья Черного моря Турции. Ранее власти страны заявляли, что к 2028 году планируется завершить бурение 40 эксплуатационных скважин на газовом месторождении Сакарья. На нескольких скважинах газового месторождения Сакарья в настоящее время работают два буровых корабля, "Фатих" и "Кануни".

По информации Bloomberg, первоначальные данные по морской скважине Amasra-1 показывают значительное количество недавно обнаруженного газа. В интервью турецкому государственному агентству Anadolu глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол сказал, что потенциальная экономическая ценность открытия Турции составляет около 80 миллиардов долларов.